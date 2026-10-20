В Пушкине убили церковного чтеца

В подмосковном Пушкине погиб 33‑летний Даниил А., чтец старообрядческой церкви, сообщает РГ. По данным следствия, в убийстве подозревают его 55‑летнего дядю Алексея А. - мужчина признался в преступлении.

Даниил преподавал технику чтения в духовном училище и выступал лектором на просветительском портале. 12 октября он вышел из дома и не вернулся - о пропаже заявила жена, к поискам подключились полиция, волонтеры и прихожане.

Причина конфликта - недвижимость: родственница подарила Даниилу свою долю дома и участка, а дядя пытался оспорить сделку в суде, но проиграл. Примерно через три недели после этого Даниил пропал.

Алексей А. рассказал, что поссорился с племянником в доме на проезде Пришвина, схватил шило и ударил его. Потом отвез тело в лесополосу и сбросил в канализационный коллектор - эти действия он показал на следственном эксперименте.

Сейчас идут экспертизы, Алексея А. обвиняют по статье "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ), суд отправил его под стражу.

Ранее в Новосибирске прокуратура передала в суд дело против 79‑летнего мужчины и 69‑летней женщины - их обвиняют в убийстве 45‑летнего сына: 7 июня пьяный сын поссорился с родителями из‑за наследства, угрожал им и ударил мать по лицу.