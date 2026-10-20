"Богородский маньяк" подписал контракт с Минобороны для отправки в зону СВО

Дмитрий Артамошин, которого в СМИ называют "богородским маньяком", подписал контракт с Минобороны РФ - его планируют отправить в зону специальной военной операции. Об этом сообщил источник "Известий". Специалисты признали мужчину вменяемым, и его кандидатуру предварительно одобрили для военной службы.

История Артамошина прогремела в конце ноября 2025 года. По данным следствия, он искал нянь для ребенка, ухаживал за девушками и дарил им подарки. После того как между ним и женщинами устанавливались близкие отношения, те бесследно исчезали. Позже на участке мужчины в Подмосковье нашли тела двух жертв. Следователи выяснили, что Артамошин подмешивал женщинам наркотики, а потом убивал. Мужчину задержали и поместили под стражу.

В других громких делах суды тоже выносят решения. Убийцу директора лицея приговорили к 17 годам лишения свободы. Один из организаторов этого преступления погиб в ДТП, а исполнители оказались на скамье подсудимых только через 25 лет после расправы.

Ранее "Томский маньяк" Валентин Березницкий попытался досрочно выйти на свободу, но Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал ему в условно‑досрочном освобождении: прокуратура и администрация колонии выступили против, указав на дисциплинарное взыскание, пассивное отношение мужчины к воспитательным мерам и отсутствие поощрений.