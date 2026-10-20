В Екатеринбург приехал глава МЧС Александр Куренков

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

В уральской столице Куренков примет участие в открытии Музея истории пожарно-спасательной службы региона и областного управления МЧС России.

Ранее мы писали, что экспозицию расположат в историческом здании пожарной части на улице Белинского. Будущая выставка поделится на несколько зон, каждая расскажет свой этап становления пожарно-спасательной службы Екатеринбурга и области. В музее будут проходить тематические экскурсии и выставки, прежде всего, для патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения и профориентации.