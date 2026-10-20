Китай вдвое увеличил поставки в Россию легковушек

В Китае заявили о кратном росте поставок в Россию легковушек.

За январь – сентябрь 2026 г. экспорт авто из КНР в РФ достиг $10,67 млрд. Это в 2,1 раза больше, чем в январе – сентябре 2025 г., пишет ТАСС.

Россия и Китай увеличили объемы взаимной торговли: за январь - сентябрь 2026 г. товарооборот достиг $214,3 млрд. Это на 30,6 % больше, чем за те же месяцы 2025 г. Из Китая в Россию везут автомобили, тракторы, компьютеры, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, а также разные товары для покупателей. Москва и Пекин продолжают менять структуру взаимной торговли - развивают электронную коммерцию и проекты по первичной переработке сырья.