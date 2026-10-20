США разрешат "флот добра" для легальной перевозки нефти

США разрабатывают механизм легализации подсанкционных нефтяных танкеров, заявил министр энергетики страны Крис Райт на встрече с инвесторами в Нью-Йорке.

По плану, часть судов из мирового "теневого флота" просто переведут в легальное поле, чтобы они прекратили перевозку нефти в обход санкций. Всего в мире насчитывается около 1,6 тыс. таких кораблей. При этом Райт подчеркнул, что речь идет не об отмене санкций, а о переоборудовании судов для работы по международным правилам. Новая мера коснется десятков или сотен танкеров. Они перейдут из "флота злодеев" во "флот добра".

Как сообщалось, Белый дом изучает сценарий, при котором арестованные или попавшие под ограничения суда так называемого "теневого флота", который США связывают с Россией и Ираном, могут быть перепроданы новым собственникам с последующей отменой ограничительных мер. Потому что нужно расширить доступный для транспортировки углеводородов танкерный парк. Инициатива направлена не на поощрение незаконных перевозок, а на реинтеграцию конкретных кораблей в легитимный сектор мировой морской торговли, подчеркивают в Вашингтоне. Это обсуждалось на недавнем нефтяном форуме в Саудовской Аравии.