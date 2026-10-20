В Тюмени стартовал форум социальных инициатив "Все-Возможности: Сила команды"

В Тюмени стартовал форум социальных инициатив "Все-Возможности: Сила команды", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Форум проводится третий раз, он объединяет социальных предпринимателей, руководителей некоммерческих организаций, представителей власти, институтов развития и экспертного сообщества. Мероприятие состоялось в Конторе пароходства. К участникам обратился директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов.

На форуме обсудят, как находить и удерживать сотрудников, развивать команды, выстраивать эффективное управление и предотвращать профессиональное выгорание. Программа включает панельную дискуссию о результатах форумов прошлых лет, выступления социальных предпринимателей, экспертные сессии и практикумы по формированию команд. Хедлайнер форума - врач-психотерапевт, писательница и предприниматель из Санкт-Петербурга Аглая Датешидзе. Тема ее выступления - "Как выжить в бизнесе, похожем на тебя". В завершение практической части форума участники представят совместно разработанные решения по привлечению, мотивации и развитию команд.

Организаторы форума - Центр "Мой бизнес" Тюменской области, Фонд "Наше будущее", Ассоциация лидеров социальных проектов ХМАО- Югры при поддержке департамента инвестполитики Тюменской области.