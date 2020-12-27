В Екатеринбурге продолжается демонтаж исторического здания ПРОМЭКТа

В воскресенье в Екатеринбурге продолжается демонтаж исторического здания ПРОМЭКТа, расположенного на улице Декабристов. Об этом Накануне.RU сообщили защитники объекта.

"Прямо сейчас разбирают крышу пристройки на Декабристов, 20 со стороны двора. Во дворе дежурит охрана в машине", - рассказала одна из активисток Елена Сорока.

Напомним, после сообщения строительной корпорации "Маяк" о сносе здания активисты "Уральского хронотопа" подали заявление на включение его в перечень объектов культурного наследия. Управление госохраны ОКН должно рассмотреть заявление в течение 90 дней. Однако, по словам общественников, нет никакой гарантии, что владелец здания не снесет его в новогодние праздники.

На этой неделе вовсю шли подготовительные работы по сносу: порядка 15 рабочих выносили из здания всю мебель и внутреннюю отделку. Наш фотограф успел снять работу строителей внутри дома.

В субботу екатеринбургские активисты провели одиночные пикеты против сноса здания ПРОМЭКТа.