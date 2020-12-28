28 Декабря 2020
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Конструктивистское здание ПРОМЭКТа на ул. Декабристов, 20 (2020) | Фото: Накануне.RU

Чернецкий о сносе здания ПРОМЭКТа: Вопрос ставился еще при мне. Но надо понимать, что мы собираемся менять

Бывший мэр Екатеринбурга, а ныне сенатор Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий поделился мнением о ситуации со сносом исторического здания ПРОМЭКТа, расположенного на улице Декабристов.

Напомним, после сообщения строительной корпорации "Маяк" о сносе здания активисты "Уральского хронотопа" подали заявление на включение его в перечень объектов культурного наследия. По словам общественников, при этом нет никакой гарантии, что владелец не снесет дом в новогодние праздники.

На прошлой неделе активно шли подготовительные работы. В субботу екатеринбургские активисты провели одиночные пикеты против сноса здания ПРОМЭКТа, а в воскресенье рабочие продолжали демонтаж.

Как рассказал Аркадий Чернецкий на сегодняшней пресс-конференции в уральской столице, есть вопросы к ценности этого здания.

"С точки зрения ценности оно нигде ни в каких анналах не фигурировало, его ценность не фиксировалась. Но здание это принадлежит к определенному стилю, для Екатеринбурга чрезвычайно знаковому. Этот вопрос (по сносу здания, - прим. ред.) ставился еще при мне. Уже тогда были желания его убрать. Тогда его подремонтировали, и оно еще лет 15 простояло", - вспомнил сенатор.

Аркадий Чернецкий(2020)|Фото: ТАСС

Чернецкий задался вопросом: а что предлагается построить взамен?

"Меня смущает ситуация, когда вместо неказистого, но знакового здания появляется современное, но значительно большей этажности, которое в будущем потеряет свою архитектурную ценность. Это здание находится на гостевом маршруте и не украшает его. Но надо понимать, что мы собираемся менять. И если соответствующие инстанции подтвердят, что это здание является памятником, то нужно думать не о том, как его снести, а о том, как привести его в нормальное состояние", - заключил Аркадий Чернецкий.

Напомним, по новой версии застройщика сейчас проводится реконструкция здания.

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Чернецкий о сносе здания ПРОМЭКТа: Вопрос ставился еще при мне. Но надо понимать, что мы собираемся менять

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Теги: Чернецкий, ПРОМЭКТ, здание, снос, Екатеринбург



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