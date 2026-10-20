В России растет выдача разрешений на работу иностранцам

В России за девять месяцев 2026 года заметно выросло число разрешений на работу для иностранцев из визовых стран - их выдали 215,3 тысячи, это на 21% больше, чем годом ранее. Такие данные приводят "Ведомости" со ссылкой на статистику МВД.

Больше всего разрешений оформили в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области - 51,4 тысячи. На втором месте Москва - 29,6 тысячи разрешений, на третьем - Подмосковье с показателем 23,1 тысячи. Почти 84,5% всех документов пришлось на Центральный, Дальневосточный и Северо‑Западный федеральные округа.

Эксперты объясняют рост тем, что поток работников из стран СНГ и ЕАЭС сократился. Поэтому работодатели чаще нанимают специалистов из визовых государств. Такие сотрудники реже увольняются в первые месяцы, но их оформление и адаптация обходятся компаниям дороже.

С начала 2026 года судебные приставы Свердловской области выдворили на родину более 2700 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство; только за несколько недель октября отправили за пределы страны 174 человека.