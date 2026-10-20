В армии России появилась новая дисциплина – борьба с беспилотниками

Бойцов армии России начали натаскивать на борьбу с беспилотниками. Такова новая дисциплина.

"Борьба с БПЛА стала отдельной дисциплиной подготовки в войсках на полигоне, где готовят мобильные огневые группы и посты воздушного наблюдения. Задача у всех одна – поражение воздушной цели на малой высоте и небольшой дистанции", - сказал РИА Новости инструктор отделения боевой подготовки Московского военного округа с позывным "Змей".

Идея как борьбы с вражескими беспилотниками, так и внедрения таких аппаратов в российские армейские подразделения не нова. Ещё в декабре 2021-го, то есть за несколько месяцев до начала специальной военной операции, в Москве состоялся круглый стол по теме "Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в современных вооружённых конфликтах".

Среди участников были, в частности, военные корреспонденты, рассказавшие о применении таких аппаратов в Сирии и Нагорном Карабахе. Эксперты пришли к выводу, что государство должно больше вкладываться в современные системы обеспечения собственной безопасности.