Ормузский пролив под угрозой: КСИР заявляет о возможных ударах по интернет‑кабелям

Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что подводные кабели передачи данных в Ормузском проливе могут стать приоритетными целями при обострении конфликта. Речь идет о семи крупных трассах - от них зависят международные цифровые коммуникации и обмен коммерческими данными, сообщает ТАСС.

Представитель КСИР в интервью агентству Fars допустил новый виток противостояния и пообещал более жесткую реакцию Ирана. По его словам, США столкнутся с масштабными проблемами, а мировая экономика - с риском серьезного энергетического потрясения. Спикер отметил, что Иран готов применять новые типы вооружений и поражать ранее не затрагивавшиеся объекты.

Конфликт между Ираном и коалицией во главе с США начался 28 февраля с активных боев, в которых участвовал и Израиль. В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании с требованием остановить бои на всех направлениях. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по объектам в Иране, сославшись на срыв договоренностей в районе Ормузского пролива. Позже США сменили тактику на санкционное давление, но 10 октября президент страны не исключил дальнейших военных мер против Ирана.

Ранее в южной части Ормузского пролива танкер напоролся на морскую мину - в машинном отделении прогремел взрыв и начался сильный пожар. По данным КСИР (элитных подразделений иранских вооруженных сил), судно нарушило правила прохода через пролив: экипаж отключил навигационные и идентификационные системы, чтобы незаметно покинуть акваторию, и проигнорировал действующие в регионе требования.