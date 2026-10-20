20 Октября 2026
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Фото: пресс-служба РМК

Корпоративный университет РМК взял Гран-при на конкурсе "Хрустальная пирамида – 2026"

14 и 15 октября в Москве прошёл ежегодный профессиональный конкурс "Хрустальная пирамида – 2026", главная цель которого – собрать и показать лучшие практики в сфере управления персоналом и развития человеческого капитала.

В этом году в престижной премии участвовали сильнейшие компании страны: Росатом, Ростех, Газпром, РЖД, Сбер, Альфа, Билайн, Мегафон, МТС, ВТБ, Московский транспорт и многие другие. Корпоративный университет РМК взял Гран-при на конкурсе.

Корпоративный университет РМК(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Корпоративный университет Русской медной компании создан чуть больше года назад. В начале своей деятельности он был ориентирован исключительно на сотрудников компании. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, за короткий период университет сформировал комплексную систему обучения, охватывающую широкий спектр профессиональных и управленческих компетенций, и продемонстрировал высокую результативность, способствуя повышению эффективности работы персонала.

И вот теперь успехи университета получили признание и на профессиональном уровне. Образовательная программа Корпоративного университета РМК "Стандарт работы руководителя: лидеры учат лидеров" стала победителем номинации "Лучшее корпоративное обучение 2026 года".

Корпоративный университет РМК(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Это особенно ценно потому, что "Стандарт работы руководителя" для нас не просто образовательная программа, это один из ключевых инструментов развития, через который мы формируем единый стандарт управления, развиваем руководителей и масштабируем лучшие управленческие практики на предприятиях компании. Поэтому Гран-при для нас – это не только высокая оценка одной образовательной программы. Это признание самой модели развития руководителей РМК и подтверждение того, что обучение может быть реальным инструментом трансформации бизнеса, помогающим ему становиться сильнее", - отметил директор Корпоративного университета РМК Айрат Хафизов.

Через "Стандарт работы руководителя" Русская медная компания масштабирует лучшие практики. Корпоративный университет РМК в этой модели выступает не просто организатором обучения, а связующим звеном между предприятиями для развития людей на местах. Вместе с руководителями здесь превращают накопленный внутри РМК опыт в систему, которую можно передавать новым поколениям лидеров.

Корпоративный университет РМК(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Следующим этапом развития корпоративного университета станет выход за пределы компании и расширение образовательных программ для внешней аудитории. В перспективе университет будет открытой площадкой для обмена знаниями, развития профессиональных компетенций и распространения передовых отраслевых практик.

Теги: Корпоративный университет РМК, конкурс, Гран-при


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