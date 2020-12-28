28 Декабря 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
разбор крыши на Декабристов, 20 (2020) | Фото: t.me/SennayaSqr

Разбирают крышу вопреки обещаниям мэрии: в Екатеринбурге продолжают снос ПРОМЭКТа

В уральской столице продолжается демонтаж здания Уральского областного промышленно-экономического и корпоративного техникума. В настоящий момент идет разбор исторического конструктивистского здания. Соответствующие видеокадры появились в телеграм-канале "Сенная площадь".

Отметим, что ранее пресс-служба администрации Екатеринбурга разместила заявление о том, что снос в течение 90 дней невозможен.

"В управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области подано заявление на включение здания в перечень объектов культурного наследия. Решение о включении объекта в перечень или об отказе во включении будет принято 6 мая 2021 года", - уверяли городские власти.

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Разбирают крышу вопреки обещаниям мэрии: в Екатеринбурге продолжают снос ПРОМЭКТа

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Теги: ПРОМЭКТ, мэрия



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