СМИ: Байден усилит в США пропаганду абортов

Джо Байден на посту президента США возобновит финансирование и пропаганду абортов как метода "планирования семьи". Также он отменит ряд указов Дональда Трампа в защиту жизни, сообщает The Christian Post.

Сейчас в США запрещено продвижение абортов за счет налогоплательщиков. Байден собирается возобновить государственное финансирование организаций, занимающихся пропагандой и проведением абортов.

Ранее Накануне.RU писало, что Демократическая партия США фактически обещает "крестовый поход" против семьи.

Через ООН в последние годы активно продвигают идею "репродуктивных прав" человека, в том числе "права на аборт", что прямо противоречит праву на жизнь, закрепленному во Всеобщей декларации прав человека. Также в "репродуктивные права" включаются продвижение половых извращений, их пропаганда, в том числе детям раннего возраста, увеличение использования противозачаточных средств и пр., что работает на снижение рождаемости.

Отметим, что в США рождаемость опустилась до исторического минимума - 1,7 ребенка на женщину. В связи с этим намерения Байдена вызывают вопросы.