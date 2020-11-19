19 Ноября 2020
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аборт больница медицинский инструмент (2012) | Фото:

В Минздраве не собираются создавать абортарии и передавать их ФСИН

В Минздраве России высказались против идеи, озвученной главным внештатным репродуктологом этого же ведомства Олегом Аполихиным. Он предложил вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования, создать абортарии и передать их в систему ФСИН.

"Предложения о выводе абортов из системы ОМС и создании специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения не поддерживаются министерством", - цитирует РБК сообщение Минздрава.

"Вывести аборты из зоны ОМС или ДМС — это моменты, на мой взгляд, недостаточные… Я считаю, что это [аборты] должно делаться не в медицинских учреждениях, для этого должны быть созданы абортарии, как раньше они относились к системе УФСИН, где вот эта экзекуция производится… В этих учреждениях, абортариях, должны работать люди, которые с этим согласны, такие абортмахеры, но это уже, извините, не врачи", - заявил доктор медицинских наук Аполихин в интервью радио "Говорит Москва".

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В Минздраве не собираются создавать абортарии и передавать их ФСИН

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Теги: аборты, омс, минздрав, фсин



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