Краевой суд оставил в силе арест представителя подрядчика строительства зоопарка в Перми

Пермский краевой суд оставил в силе арест руководителя проекта строительства зоопарка от организации "РЖДстрой" Ильи Козырева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции.

Напомним, ранее прошли обыски в управлении капитального строительства Пермского края, а также в пермском офисе компании-подрядчика строительства, "РЖДстрой". Аналогичные мероприятия якобы прошли по местам жительства директора управления и руководителя проекта строительства пермского зоопарка от "РЖДстрой". Уголовное дело в августе возбудили полицейские. По версии следствия, похищенные 130 млн руб. выделили на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ второго этапа первой очереди строительства зоопарка. Соответствующий контракт краевое управление капстроительства и подрядчик подписали в прошлом году. В итоге подрядчик якобы составил акты выполненных работ и справки об их стоимости, а сотрудники УКСа подписали эти документы. При этом в них содержались заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости работ. Одни объекты не были построены вовсе, к другим не были подведены инженерные сети.

Козырев, которого задержали 13 декабря, был арестован Свердловским райсудом на два месяца. Краевая инстанция оставила решение в силе.

Добавим, позже по этому же делу арестован экс-глава УКС Прикамья Дмитрий Левинский.