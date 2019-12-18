Максим Решетников заявил, что пермский зоопарк все равно будет достроен

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время прямого эфира в Instagram заявил, что пермский зоопарк все равно будет построен, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы региона, у краевых властей нет задачи расторгнуть контракт с "РЖДстрой" и что сейчас важно, чтобы следственные действия не остановили стройку. Губернатор также сообщил, что правоохранители вернули рабочую документацию, а подрядчик переделывает те объекты, которые построены плохо - объем переделок большой и сама компания также пострадала от действий своих же должностных лиц.

"Наша задача перебороть все проблемы, которые есть и, в конечном итоге, зоопарк все равно будет построен", - подчеркнул Максим Решетников. Он также отметил, что причиной сложившейся ситуации мог стать, в том числе, недостаток контроля со стороны управления капитального строительства, поскольку в учреждении, обязанность которого, следить за всеми краевыми стройками, работают лишь 17 специалистов. Губернатор заявил, что вопрос об усилении УКСа будет поднят в заксобрании края.

Напомним, в Перми в рамках дела о краже 130 млн руб. в рамках строительства зоопарка на 48 часов был задержан бывший глава управления капстроительства края Дмитрий Левинский.

Ранее прошли обыски в управлении капитального строительства Пермского края, а также в пермском офисе компании-подрядчика строительства, "РЖДстрой". Аналогичные мероприятия якобы прошли по местам жительства директора управления и руководителя проекта строительства пермского зоопарка от "РЖДстрой". Уголовное дело в августе возбудили полицейские. По версии следствия, похищенные 130 млн руб. выделили на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ второго этапа первой очереди строительства зоопарка. Соответствующий контракт краевое управление капстроительства и подрядчик подписали в прошлом году. В итоге подрядчик якобы составил акты выполненных работ и справки об их стоимости, а сотрудники УКСа подписали эти документы. При этом в них содержались заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости работ. Одни объекты не были построены вовсе, к другим не были подведены инженерные сети. В рамках расследования арестован руководитель проекта строительства зоопарка от организации "РЖДстрой" Илья Козырев.