В заксобрании Пермского края назвали сроки открытия пермского зоопарка

Депутатам заксобрания Пермского края раскрыли информацию о начале работы нового пермского зоопарка на Нагорном, сообщили Накануне.RU в краевом парламенте.

Вопрос был поднят на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры. Профильный вице-премьер регионального правительства Андрей Алякринский заявил, что для первых посетителей новый зоопарк планируется открыть летом 2025 года. Он пригласил руководителя фракции КПРФ Анну Баранову лично посетить объект и оценить ход строительства.

"По пятницам в 8.30 приглашаем вас", - заявил он.

По данным краевых властей, в настоящий момент продолжается работа над второй очередью зоопарка, в которой появится акватеррариум. Работы ведутся на площади порядка 26 га.

Строительство зоопарка в Перми началось в 2017 г. В 2019 г. стройка была приостановлена в связи с выявленными нарушениями при возведении объектов. Кроме того, были выявлены многомиллионные хищения при строительстве. Сумма ущерба превысила 353 млн руб.

Первая очередь стоимостью 1,83 млрд руб. планировалась к сдаче не позднее 15 марта 2018 г. Согласно мировому соглашению, которое при арбитражном споре 19 мая 2021 года заключили заказчик и генподрядное "РЖДстрой", зоопарк может быть достроен в 2023 году — с учетом сумм, ранее выплаченных из регионального бюджета.

В хищениях при строительстве обвинили бывшего руководителя Управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского и его подчиненного Виталия Габова. Суд приговорил Дмитрия Левинского к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и запретил в течение трех лет занимать государственные должности. Кроме того, суд обязал экс-главу УКСа выплатить 15 млн руб.

Начальник отдела технического надзора — Виталий Габов — был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Руководитель проекта Илья Козырев отбывает наказание в хозяйственном отряде пермского СИЗО-1. Экс-представитель столичного генподрядчика признал вину в групповом особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на объектах зоопарка. Ленинский районный суд Перми рассмотрел 3 февраля 2022 года его уголовное дело, выделенное в отдельное производство. Козырев приговорен к четырем годам лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 900 тыс. руб.



Козырев полностью признал вину в мошенничестве и заключил с прокуратурой Пермского края досудебное соглашение о сотрудничестве, обязавшись изобличить соучастников.