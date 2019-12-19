По делу о краже денег во время строительства пермского зоопарка арестован экс-глава краевого управления капстроительства

Избрана мера пресечения экс-главе УКС Прикамья Дмитрию Левинскому, его арестовали на два месяца, до 16 февраля 2020 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского райсуда Перми.

Напомним, ранее прошли обыски в управлении капитального строительства Пермского края, а также в пермском офисе компании-подрядчика строительства, "РЖДстрой". Аналогичные мероприятия якобы прошли по местам жительства директора управления и руководителя проекта строительства пермского зоопарка от "РЖДстрой". Уголовное дело в августе возбудили полицейские. По версии следствия, похищенные 130 млн руб. выделили на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ второго этапа первой очереди строительства зоопарка. Соответствующий контракт краевое управление капстроительства и подрядчик подписали в прошлом году. В итоге подрядчик якобы составил акты выполненных работ и справки об их стоимости, а сотрудники УКСа подписали эти документы. При этом в них содержались заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости работ. Одни объекты не были построены вовсе, к другим не были подведены инженерные сети. В рамках расследования арестован руководитель проекта строительства зоопарка от организации "РЖДстрой" Илья Козырев.

Левинского задержали на 48 часов 17 декабря.

Добавим, по словам губернатора Максима Решетникова, "зоопарк все равно будет достроен".