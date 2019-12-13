В Перми задержан глава проекта строительства зоопарка от "РЖДстрой"

В Перми задержали руководителя проекта строительства зоопарка от организации "РЖДстрой" Илью Козырева, сообщает "Ъ-Прикамье".

Напомним, ранее прошли обыски в управлении капитального строительства Пермского края, а также в пермском офисе компании-подрядчика строительства, "РЖДстрой". Аналогичные мероприятия якобы прошли по местам жительства директора управления и руководителя проекта строительства пермского зоопарка от "РЖДстрой". Эта работа шла в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Якобы речь идет о хищении 130 млн руб. на разработку проектно-сметной документации в прошлом году.

Уголовное дело в августе возбудили полицейские. По версии следствия, похищенные деньги выделили на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ второго этапа первой очереди строительства объекта. Соответствующий контракт краевое управление капстроительства и подрядчик подписали в прошлом году. В итоге подрядчик якобы составил акты выполненных работ и справки об их стоимости, а сотрудники УКСа подписали эти документы. При этом в них содержались заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости работ. Одни объекты не были построены вовсе, к другим не были подведены инженерные сети.

Официально эту информацию в краевом ГУ МВД в "интересах следствия" не комментируют. Добавим, сроки сдачи пермского зоопарка в микрорайоне Нагорный перенесены на 2021 г.