С подрядчика строительства пермского зоопарка пытаются взыскать почти миллиард

Управление капитального строительства Пермского края обратилось в Арбитражный суд Прикамья с еще одним иском к подрядчику строительства пермского зоопарка "РЖДстрой", передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма исковых требований не указана.

Как сообщает "Коммерсант-Прикамье", УКС пытается взыскать 1 млрд руб. в качестве неустойки за срыв срока сдачи первой очереди зоопарка. С учетом ранее предъявленных требований к подрядчику общая сумма претензий к "РЖДстрой" составляет почти 1,6 млрд руб., что сопоставимо со стоимостью первой очереди объекта (1,8 млрд руб.).

Напомним, ранее ведомство подало иск к подрядчику на 587 млн руб. за некачественную работу.

Отметим, что ранее по факту хищения средств при строительстве зоопарка было возбуждено уголовное дело. Сроки сдачи пермского зоопарка в микрорайоне Нагорный перенесены на 2021 г. Корректировка даты связана с нарушением срока разработки подрядчиком проектно-сметной документации на строительство второй очереди.