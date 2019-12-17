Второй пошел. В Перми по делу о краже денег во время строительства зоопарка задержан экс-глава управления капстроительства

В Перми в рамках дела о краже 130 млн руб. в рамках строительства зоопарка на 48 часов задержан бывший глава управления капстроительства края Дмитрий Левинский, сообщает "Ъ-Прикамье".

Напомним, ранее прошли обыски в управлении капитального строительства Пермского края, а также в пермском офисе компании-подрядчика строительства, "РЖДстрой". Аналогичные мероприятия якобы прошли по местам жительства директора управления и руководителя проекта строительства пермского зоопарка от "РЖДстрой". Уголовное дело в августе возбудили полицейские. По версии следствия, похищенные 130 млн руб. выделили на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ второго этапа первой очереди строительства зоопарка. Соответствующий контракт краевое управление капстроительства и подрядчик подписали в прошлом году. В итоге подрядчик якобы составил акты выполненных работ и справки об их стоимости, а сотрудники УКСа подписали эти документы. При этом в них содержались заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости работ. Одни объекты не были построены вовсе, к другим не были подведены инженерные сети. В рамках расследования арестован руководитель проекта строительства зоопарка от организации "РЖДстрой" Илья Козырев.

Левинский, который потерял свою должность после летних обысков, задержан 16 декабря на 48 часов. Вскоре его могут арестовать.