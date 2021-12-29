В Перми обстоятельства строительства зоопарка изучат в суде

В Перми руководителю проектного офиса строительной организации вменили мошенничество при строительстве зоопарка, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

По версии следствия, организация по договору строила различные сооружения в пермском зоопарке. Обвиняемый в составе организованной группы подписывал документы о приёмке выполненных работ, а также справки об их стоимости для получения бюджетных средств в счёт оплаты. При этом подрядчик работу, о которой шла речь в бумагах, не делал. Сумма ущерба бюджету Пермского края – 353 млн руб. Уголовное дело злоумышленника выделено в отдельное производство – он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. После вручения копии обвинительного заключения материалы поступят в Ленинский районный суд Перми. Расследование уголовного дела в отношении его соучастников продолжается.

Напомним, контракт на строительство первой очереди зоопарка был заключен в январе 2017 г. Стоимость работ составила 1,8 млрд руб. Срок окончания выполнения работ по контракту — март 2018 г. 13 января 2020 г. строительство зоопарка было остановлено на неопределенный срок — до окончания проведения экспертиз и рассмотрения дела в арбитражном суде.