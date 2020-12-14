Власти Пермского края могут заключить мировую с генподрядчиком строительства зоопарка

Управление капитального строительства Пермского края заключит мировое соглашение с компанией "РЖДстрой" по договору о строительстве зоопарка, сообщает "Properm.ru". Сообщается, что позиция уже согласована. В настоящий момент идет подготовка соглашения. Это займет полтора месяца.

Текст соглашения будет представлен не раньше февраля следующего года.

Отметим, что контракт на строительство был заключен в 2016 г., строительство началось в 2017 г. Сдать первую очередь зоопарка должны были в 2018 г., однако работы до сиз пор не завершили. Общая их стоимость оценивалась в 1,8 млрд руб.

В ноябре 2019 г. управление капстроительства обратилось в суд с исками к подрядчику, которые были объединены в одно производство Управление потребовало с ответчика более 587 млн руб. в счет возмещения ущерба и 1,091 млрд руб. неустойки за срыв сроков строительства зоопарка.

Ранее в управлении капитального строительства Пермского края, а также в пермском офисе компании-подрядчика строительства, "РЖДстрой" прошли обыски. Аналогичные мероприятия якобы прошли по местам жительства директора управления и руководителя проекта строительства пермского зоопарка от "РЖДстрой". Уголовное дело в августе возбудили полицейские. По версии следствия, похищенные 130 млн руб. выделили на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ второго этапа первой очереди строительства зоопарка. Соответствующий контракт краевое управление капстроительства и подрядчик подписали в прошлом году. В итоге подрядчик якобы составил акты выполненных работ и справки об их стоимости, а сотрудники УКСа подписали эти документы. При этом в них содержались заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости работ. Одни объекты не были построены вовсе, к другим не были подведены инженерные сети. В рамках расследования, помимо руководителя проекта строительства зверинца от организации "РЖДстрой" Ильи Козырева, арестован экс-глава УКС Прикамья Дмитрий Левинский.