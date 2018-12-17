Краевая инспекция госстройнадзора будет судиться с подрядчиком пермского зоопарка

Инспекция государственного строительного надзора Пермского края будет судиться с московской компанией "РЖДстрой", которая является генеральным подрядчиком строительства пермского зоопарка, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась на официальной странице краевого минстроя в социальной сети Instagram. Иск к подрядчику инспекция строительного надзора подала из-за ненадлежащего возведения ветеринарной лечебницы.

"Компания нарушила технологии строительства при ее возведении. Инспекция потребовала, чтобы объект был построен заново, в соответствии со всеми нормативами и требованиями", - говорится на странице минстроя. Иск будет рассмотрен арбитражным судом Пермского края.

Напомним, ветеринарная лечебница не прошла проверку. Подрядчик должен демонтировать строение и возвести его заново.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на руководителя проекта Илью Козырева, иск является "плановой работой в рамках законодательства" и на сроки выполнения работ рассмотрение иска не повлияет.

По информации издания, объект не прошел проверку из-за критических нарушений конструкции фундамента. Стоимость здания составляет порядка 20 млн руб. "РЖДстрой" готов взять на себя расходы по демонтажу и возведению новой ветлечебницы.

Как сообщало Накануне.RU, работы по художественному оформлению первой очереди пермского зоопарка начнутся в первом квартале 2019 г.

Строительство второй очереди будет выполняться параллельно и начнется в первом квартале 2019 г. Завершение второй очереди строительства планируется во втором квартале 2020 г.