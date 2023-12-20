Строительство нового пермского зоопарка выходит на финальную стадию

20 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Строительство нового пермского зоопарка выходит на финальную стадию

Строительство нового зоопарка выходит на финальную стадию.

Как сообщает "РБК Пермь", такое заявление сделал губернатор Пермского края на встрече с редакторами пермских СМИ. По его словам, первая очередь уже сдана, фактически готова половина зданий. Кроме того, территория благоустроена на 70%. Достройка зданий продолжится весной, когда станет тепло.

Строительство зоопарка в Перми началось в 2017 г. В 2019 г. стройка была приостановлена в связи с выявленными нарушениями при возведении объектов. Кроме того, были выявлены многомиллионные хищения при строительстве. Сумма ущерба превысила 353 млн руб.

Первая очередь стоимостью 1,83 млрд руб. планировалась к сдаче не позднее 15 марта 2018 г. Согласно мировому соглашению, которое при арбитражном споре 19 мая 2021 года заключили заказчик и генподрядное "РЖДстрой", зоопарк может быть достроен в 2023 году — с учетом сумм, ранее выплаченных из регионального бюджета.

В хищениях при строительстве обвинили бывшего руководителя Управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского и его подчиненного Виталия Габова. Суд приговорил Дмитрия Левинского к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и запретил в течение трех лет занимать государственные должности. Кроме того, суд обязал экс-главу УКСа выплатить 15 млн руб.

Начальник отдела технического надзора — Виталий Габов — был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Руководитель проекта Илья Козырев отбывает наказание в хозяйственном отряде пермского СИЗО-1. Экс-представитель столичного генподрядчика признал вину в групповом особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на объектах зоопарка. Ленинский районный суд Перми рассмотрел 3 февраля 2022 года его уголовное дело, выделенное в отдельное производство. Козырев приговорен к четырем годам лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 900 тыс. руб.

Козырев полностью признал вину в мошенничестве и заключил с прокуратурой Пермского края досудебное соглашение о сотрудничестве, обязавшись изобличить соучастников.

Теги: пермский зоопарк, строительство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети