Трамп и Путин встретятся 1 декабря и будут разговаривать несколько часов

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 1 декабря. Они встретятся на полях саммита G20.

Напомним, ранее Белый дом подтвердил встречу Трампа и Путина на саммите G20 в Аргентине. Сообщалось, что лидеры двух стран обсудят вопросы безопасности и контроля над вооружениями. Однако затем Трамп заявил, что никакого общения с Путиным может не состояться из-за инцидента с кораблями ВМС Украины и их задержанием российскими пограничниками.

Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, встреча все-таки состоится 1 декабря и продлится более двух часов. Известно и ее место - отель Park Hyatt Buenos Aires. Как уточнил собеседник агентства, общение президентов запланировано на 17 часов 30 минут по московскому времени.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что рассчитывают на встречу Трампа с Путиным, несмотря на заявления президента США.