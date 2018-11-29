Трамп хочет разобраться, предупреждала ли Украина Россию о проходе своих кораблей

Американский президент Дональд Трамп хочет ознакомиться с докладом об инциденте в Керченском проливе.

Напомним, ранее Белый дом подтвердил встречу Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Аргентине. Сообщалось, что лидеры двух стран обсудят вопросы безопасности и контроля над вооружениями. Однако затем Трамп заявил, что никакого общения с Путиным может не состояться из-за инцидента с кораблями ВМС Украины и их задержанием российскими пограничниками.

Теперь Трамп признался, что ему "не по душе" случившееся и подчеркнул, что он ждет экспертного доклада об инциденте с участием трех украинских кораблей. Также президент США заявил, что к обсуждению случившегося необходимо привлечь канцлера Германии Ангелу Меркель. По мнению Трампа, надо разобраться, предупреждала ли Украина российскую сторону о проходе своих кораблей, пишет Regnum.

Напомним, ранее Трамп, комментируя случившееся в Керченском проливе, заявлял, что США не нравится то, что происходит.