Трамп хочет разобраться, предупреждала ли Украина Россию о проходе своих кораблей

29 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России За рубежом Крым Украина

Трамп хочет разобраться, предупреждала ли Украина Россию о проходе своих кораблей

Американский президент Дональд Трамп хочет ознакомиться с докладом об инциденте в Керченском проливе.
Читайте также:

Напомним, ранее Белый дом подтвердил встречу Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Аргентине. Сообщалось, что лидеры двух стран обсудят вопросы безопасности и контроля над вооружениями. Однако затем Трамп заявил, что никакого общения с Путиным может не состояться из-за инцидента с кораблями ВМС Украины и их задержанием российскими пограничниками.

Теперь Трамп признался, что ему "не по душе" случившееся и подчеркнул, что он ждет экспертного доклада об инциденте с участием трех украинских кораблей. Также президент США заявил, что к обсуждению случившегося необходимо привлечь канцлера Германии Ангелу Меркель. По мнению Трампа, надо разобраться, предупреждала ли Украина российскую сторону о проходе своих кораблей, пишет Regnum.

Напомним, ранее Трамп, комментируя случившееся в Керченском проливе, заявлял, что США не нравится то, что происходит.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Трамп хочет разобраться, предупреждала ли Украина Россию о проходе своих кораблей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Трамп, Украина, Россия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.11.2018 13:23 Мск В Кремле рассчитывают на встречу Трампа с Путиным, несмотря на заявления президента США
Ранее 28.11.2018 08:12 Мск Трамп не хочет встречаться с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе
Ранее 28.11.2018 01:14 Мск Белый дом подтвердил предстоящую встречу Трампа и Путина на саммите G20
Ранее 19.11.2018 00:03 Мск Кремль анонсировал подготовку встречи Путина и Трампа в Аргентине
Ранее 12.11.2018 08:23 Мск В Белом доме раскрыли темы беседы Трампа и Путина с другими лидерами в Париже
Ранее 12.11.2018 02:07 Мск Кремль признал трудности в организации встречи Путина и Трампа в Аргентине
Ранее 11.11.2018 18:13 Мск Путину и Трампу не дали сесть рядом в Елисейском дворце
Ранее 11.11.2018 14:06 Мск Путин и Трамп встретились у Триумфальной арки в Париже
Ранее 08.11.2018 14:40 Мск Лавров подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20
Ранее 06.11.2018 10:51 Мск СМИ: Макрон сорвал встречу Путина и Трампа в Париже
Ранее 06.11.2018 01:35 Мск В Кремле подтвердили невозможность встречи Путина и Трампа в Париже
Ранее 29.10.2018 10:52 Мск Кремль начал подготовку к встрече Путина и Трампа в Париже

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2045

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети