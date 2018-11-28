Белый дом подтвердил предстоящую встречу Трампа и Путина на саммите G20

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут двусторонние переговоры на полях саммита G20 в Аргентине.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, американский президент планирует обсудить с Путиным вопросы безопасности и контроля над вооружениями.

Также глава Белого дома встретится с президентом Аргентины, премьер-министром Японии и канцлером Германии, сообщает телеканал "Звезда".

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Ранее сообщалось, что главы двух государств должны встретиться на полях саммита G20, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Намерение двух президентов встретиться сохраняется. И мы, эксперты, скоро будем готовить повестку дня и временные параметры",— сказал он.