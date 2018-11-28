В Кремле рассчитывают на встречу Трампа с Путиным, несмотря на заявления президента США

В Кремле заявили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по-прежнему готовится, а об ее отмене речи не идет.

Напомним, Белый дом ранее подтвердил встречу Трампа и Путина на саммите G20 в Аргентине. Сообщалось, что лидеры двух стран обсудят вопросы безопасности и контроля над вооружениями.

Однако затем Трамп заявил, что никакого общения с Путиным может не состояться из-за недавнего инцидента с кораблями ВМС Украины и их задержанием российскими пограничниками.

Как сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никакой информации об отмене встречи с американской стороны нет, поэтому в Кремле исходят из того, что она все-таки состоится.

"Подготовка продолжается, встреча согласована", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Трамп, комментируя случившееся в Керченском проливе, заявлял, что США не нравится то, что происходит.