28 Ноября 2018
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В Кремле рассчитывают на встречу Трампа с Путиным, несмотря на заявления президента США

В Кремле заявили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по-прежнему готовится, а об ее отмене речи не идет.

Напомним, Белый дом ранее подтвердил встречу Трампа и Путина на саммите G20 в Аргентине. Сообщалось, что лидеры двух стран обсудят вопросы безопасности и контроля над вооружениями.

Однако затем Трамп заявил, что никакого общения с Путиным может не состояться из-за недавнего инцидента с кораблями ВМС Украины и их задержанием российскими пограничниками.

коллаж, Владимир Путин, Азовское море, азовский инцидент(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никакой информации об отмене встречи с американской стороны нет, поэтому в Кремле исходят из того, что она все-таки состоится.

"Подготовка продолжается, встреча согласована", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Трамп, комментируя случившееся в Керченском проливе, заявлял, что США не нравится то, что происходит.

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В Кремле рассчитывают на встречу Трампа с Путиным, несмотря на заявления президента США

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Теги: Трамп, Путин, встреча, Песков



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