Трамп не хочет встречаться с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Аргентине оказалась под угрозой срыва.

Напомним, Белый дом уже подтвердил встречу Трампа и Путина на данном мероприятии. Сообщалось, что лидеры двух стран обсудят вопросы безопасности и контроля над вооружениями.

Однако теперь президент США заявил, что никакого общения с Путиным может не состояться. Трамп пояснил, что причиной возможной отмены переговоров может стать инцидент с кораблями ВМС Украины и их задержанием российскими пограничниками, пишет Regnum.

Напомним, ранее Дональд Трамп, комментируя случившееся в Керченском проливе, заявлял, что США не нравится то, что происходит.