Путину и Трампу не дали сесть рядом в Елисейском дворце

Президент России Владимир Путин все же смог кратко пообщаться с президентом США Дональдом Трампом в Париже.

Журналисты задали соответствующий вопрос президенту, покидающему Елисейский дворец, на который он ответил утвердительно.

Напомним, оба лидера находятся в столице Франции по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Сначала они встретились на мероприятиях у Триумфальной арки, где обменялись рукопожатием.

Предполагалось, что лидеры РФ и США окажутся рядом за одним столом на рабочем завтраке в Елисейском дворце. Однако в последний момент рассадку лидеров изменили и они сидели друг напротив друга.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Напомним, предполагалось, что в Париже состоится полноценная встреча президентов России и США, к ней была начата подготовка. Однако затем она перенеслась.

По словам пресс-секретаря российского президента, график мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, "не позволяет такую встречу провести".

По некоторым данным, президент Франции Эммануэль Макрон не пожелал, чтобы российско-американский саммит затмил мероприятия в Париже.

Глава МИД РФ заявлял, что Москва и Вашингтон договорились относительно встречи на саммите "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе в конце ноября.