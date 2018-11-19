Кремль анонсировал подготовку встречи Путина и Трампа в Аргентине

В скором времени начнется подготовка повестки предстоящей встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Главы двух государств должны встретиться на полях саммита G20, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Намерение двух президентов встретиться сохраняется. И мы, эксперты, скоро будем готовить повестку дня и временные параметры»,— сказал он".

Ушаков отметил, что Трамп и Путин говорили друг с другом о предстоящей встрече в Париже. "Трамп сказал: "До встречи в Буэнос-Айресе", и наш президент подтвердил",— отметил помощник президента, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, президент России все же смог кратко пообщаться с Трампом в Париже. Напомним, оба лидера вчера находились в столице Франции по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Предполагалось, что лидеры РФ и США окажутся рядом за одним столом на рабочем завтраке в Елисейском дворце. Однако в последний момент рассадку лидеров изменили и они сидели друг напротив друга.