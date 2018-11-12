12 Ноября 2018
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Политика За рубежом

В Белом доме раскрыли темы беседы Трампа и Путина с другими лидерами в Париже

В ходе мероприятий в Париже президент США Дональд Трамп побеседовал с российским лидером Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель.

В частности, был затронут вопрос Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Также обсуждалась ситуация в Сирии, торговля и санкции, передает Regnum.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что обсуждение длилось на протяжении двухчасового обеда в Елисейском дворце и было очень продуктивным.

Как сообщалось ранее, президент России все же смог кратко пообщаться с Трампом в Париже. Напомним, оба лидера вчера находились в столице Франции по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Предполагалось, что лидеры РФ и США окажутся рядом за одним столом на рабочем завтраке в Елисейском дворце. Однако в последний момент рассадку лидеров изменили и они сидели друг напротив друга.

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В Белом доме раскрыли темы беседы Трампа и Путина с другими лидерами в Париже

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Теги: дональд трамп, владимир путин, париж, сара сандерс



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