12 Ноября 2018
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Политика В России За рубежом

Кремль признал трудности в организации встречи Путина и Трампа в Аргентине

В Кремле заявили о трудностях в организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящем саммите G20 в Аргентине.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока твердых договоренностей по поводу ее проведения нет. "Меняются постоянно обстоятельства, и у американских коллег возможно они будут меняться, и у нас, поэтому пока каких-то железобетонных договоренностей нет, четко сказать не можем", - сказал официальный представитель Кремля.

Он отметил, что Трамп собирается сократить время своего пребывания в Аргентине до одних суток, сославшись на аргентинские источники информации, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин все же смог кратко пообщаться с президентом США Дональдом Трампом в Париже. Напомним, оба лидера находятся в столице Франции по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Сначала они встретились на мероприятиях у Триумфальной арки, где обменялись рукопожатием.

Предполагалось, что лидеры РФ и США окажутся рядом за одним столом на рабочем завтраке в Елисейском дворце. Однако в последний момент рассадку лидеров изменили и они сидели друг напротив друга.

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Кремль признал трудности в организации встречи Путина и Трампа в Аргентине

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Теги: Трамп, Путин, G20



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