11 Ноября 2018
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Политика За рубежом

Путин и Трамп встретились у Триумфальной арки в Париже

Президент РФ Владимир Путин присутствует в Париже на церемонии празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

Париж, 100-летие окончания Первой мировой войны, Владимир Путин(2018)|Фото:kremlin.ru

У Триумфальной арки проходит мемориальная церемония. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, там находятся главы государств – участниц войны и руководители ряда международных организаций.

Париж, 100-летие окончания Первой мировой войны(2018)|Фото:kremlin.ru

Париж, 100-летие окончания Первой мировой войны(2018)|Фото:kremlin.ru

Напомним, предполагалось, что в Париже состоится полноценная встреча президентов России и США, к ней была начата подготовка. Однако затем она перенеслась.

По словам пресс-секретаря российского президента, график мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, "не позволяет такую встречу провести".

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность в том, что встреча с Путиным пройдет на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

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Путин и Трамп встретились у Триумфальной арки в Париже

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Теги: владимир путин, дональд трамп, париж



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Развитие сюжета:

Ранее 11.11.2018 18:13 Мск Путину и Трампу не дали сесть рядом в Елисейском дворце

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