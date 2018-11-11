Путин и Трамп встретились у Триумфальной арки в Париже

Президент РФ Владимир Путин присутствует в Париже на церемонии празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

У Триумфальной арки проходит мемориальная церемония. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, там находятся главы государств – участниц войны и руководители ряда международных организаций.

Напомним, предполагалось, что в Париже состоится полноценная встреча президентов России и США, к ней была начата подготовка. Однако затем она перенеслась.

Путин и Трамп в Париже: Та самая встреча «на полях» pic.twitter.com/eABQYblWRO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 ноября 2018 г.

По словам пресс-секретаря российского президента, график мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, "не позволяет такую встречу провести".

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность в том, что встреча с Путиным пройдет на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.