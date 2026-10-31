Посольство США в России предупредило об угрозе, которая может повлечь массовые жертвы в заповеднике "Царицыно"

Посольство США в России в своих соцсетях распространило предупреждение о некой угрозе музею-заповеднику "Царицыно" в Москве

"Посольству США в Москве стало известно о достоверной угрозе совершения события, которое может повлечь массовые жертвы сегодня, 31 октября, на территории музея-заповедника "Царицыно" в Москве. Правительство США координирует меры реагирования с соответствующими органами власти Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Гражданам США рекомендуется сегодня избегать посещения музея-заповедника и мест массового скопления людей, следить за окружающей обстановкой, пересмотреть свой личный план обеспечения безопасности и держать мобильный телефон заряженным на случай чрезвычайной ситуации.

Подтверждения этой информации и комментариев от российских оперативных служб на момент публикации не поступало.



