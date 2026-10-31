ФСБ проверяет информацию об угрозе происшествия с массовыми жертвами в "Царицыно"

ФСБ отрабатывает информацию, полученную от американцев про возможное происшествие с массовыми жертвами в музее-заповеднике "Царицыно". По данным спецслужбы, речь идет о возможно готовящемся теракте.

Baza сообщает, что сейчас заповедник работает только на выход, на месте работают правоохранители. Вход будет закрыт как минимум на ближайшие два дня, подъезды к музею-заповеднику "Царицыно" сейчас перекрыты

Посольство США в России сегодня распространило предупреждение о некой угрозе музею-заповеднику "Царицыно" в Москве

"Посольству США в Москве стало известно о достоверной угрозе совершения события, которое может повлечь массовые жертвы сегодня, 31 октября, на территории музея-заповедника "Царицыно" в Москве. Правительство США координирует меры реагирования с соответствующими органами власти Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Гражданам США рекомендуется сегодня избегать посещения музея-заповедника и мест массового скопления людей, следить за окружающей обстановкой, пересмотреть свой личный план обеспечения безопасности и держать мобильный телефон заряженным на случай чрезвычайной ситуации.