12 Ноября 2018
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СПЦ выступила против снятия анафемы с "лидеров украинских раскольников"

Решение Фанара о снятии анафемы с глав самопровозглашённых Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) канонически необоснованно. Об этом говорится в решении Архиерейского собора Сербской православной церкви (СПЦ).
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Иерархи напомнили, что предстоятель УПЦ КП в 1997 году был лишён сана, а затем подвергнут отлучению, а глава УАПЦ лишён церковной преемственности.

"Прежде всего собор с сожалением констатирует, что Константинопольский патриархат принял канонически необоснованное решение реабилитировать и признать двух лидеров украинских раскольнических групп Филарета (Денисенко) и Макария (Милетича) вместе с их епископатом и духовенством", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СПЦ.

Подчёркивается, что Собор не признаёт указанных лиц и их последователей в качестве православных епископов и клириков, в связи с чем считает решение Фанара необязательным к исполнению Сербской церковью.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 11 октября Константинопольский патриархат принял в общение верующих УПЦ КП и отменил передачу в 1686 году Киевской митрополии Московскому Патриархату, после чего РПЦ разорвала общение с Фанаром и объявила патриарха Варфоломеяраскольником. Позже этому решению последовала РПЦЗ. После этого множество епархий канонической УПЦ выразили верность Московскому Патриархату.

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СПЦ выступила против снятия анафемы с "лидеров украинских раскольников"

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Теги: Константинопольский патриархат, Украина, УПЦ КП, автокефалия



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