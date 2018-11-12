СПЦ выступила против снятия анафемы с "лидеров украинских раскольников"

Решение Фанара о снятии анафемы с глав самопровозглашённых Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) канонически необоснованно. Об этом говорится в решении Архиерейского собора Сербской православной церкви (СПЦ).

Иерархи напомнили, что предстоятель УПЦ КП в 1997 году был лишён сана, а затем подвергнут отлучению, а глава УАПЦ лишён церковной преемственности.

"Прежде всего собор с сожалением констатирует, что Константинопольский патриархат принял канонически необоснованное решение реабилитировать и признать двух лидеров украинских раскольнических групп Филарета (Денисенко) и Макария (Милетича) вместе с их епископатом и духовенством", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СПЦ.

Подчёркивается, что Собор не признаёт указанных лиц и их последователей в качестве православных епископов и клириков, в связи с чем считает решение Фанара необязательным к исполнению Сербской церковью.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 11 октября Константинопольский патриархат принял в общение верующих УПЦ КП и отменил передачу в 1686 году Киевской митрополии Московскому Патриархату, после чего РПЦ разорвала общение с Фанаром и объявила патриарха Варфоломеяраскольником. Позже этому решению последовала РПЦЗ. После этого множество епархий канонической УПЦ выразили верность Московскому Патриархату.