Полиция сделала официальное заявление по новому конфликту на скандально известной овощебазе №4 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на скандально известной овощебазе №4 произошел очередной конфликт. Все закончилось стрельбой. Есть пострадавшие.

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сделал официальное заявление по поводу конфликта на улице Завокзальной.

"26 декабря в 11.30 в дежурную часть отдела полиции №11 УМВД по Екатеринбургу поступило сообщение о конфликтной ситуации на улице Завокзальной. На указанный адрес незамедлительно были направлены следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД полковника полиции Владимира Пилюшенко, а также бойцы ОМОН Росгвардии в качестве силовой поддержки. Сотрудники полиции, разбиравшиеся в ситуации, установили, что, во-первых, инцидент действительно имел место быть, а во-вторых, что в ходе него пострадали два человека. С места происшествия их с различными телесными повреждениями доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Личности травмированных мужчин органы внутренних дел установили по горячим следам. Это молодые люди 1988 и 1999 годов рождения. Один из них получил перелом носа, и после врачебного вмешательства уже отпущен домой. Еще один гражданин, имеющий огнестрельное ранение, предположительно из пистолета, в область колена, прооперирован и пока находится под присмотром в лечебном учреждении. В настоящее время сыщики опрашивают потерпевших, устанавливают возможных очевидцев и мотив случившегося, а также проводят комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы это ЧП не осталось безнаказанным. Есть основания говорить о том, что задержание подозреваемых для полиции – дело времени. По одной из отрабатываемых версий, причиной конфликта могло стать вымогательство. По итогам начавшейся проверки сотрудниками ОП №11 УМВД по Екатеринбургу будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщил Накануне.RU полковник Горелых.

Напомним, в мае этого года на екатеринбургской овощебазе №4 был найден взрывпакет. Пришлось вызывать саперов.