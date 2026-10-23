Первый танкер с дизелем из России отплыл в США

Первый танкер с российским топливом отправился в США. Пункт назначения – Нью-Йорк.

Речь идёт о судне пол флагом Мальты. Оно везёт 40 тыс. т российского дизельного топлива. Таковы данные LSEG, пишет Reuters.

Россия поставит в США сначала больше 300 тыс. т, позже, в ноябре, - ещё 500 тыс. т, и в декабре - 1 млн т дизеля. В перспективе, при условии готовности мощностей российских НПЗ, объём поставок может достичь 3 млн т. Трамп очень доволен договоренностью. А вот украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, в ярости. Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что выгода такой сделки для России - в том, что российские компании получат возможность экспортировать дизель, получать за это выручку, валюту.