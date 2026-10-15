В США ждут российский дизель до промежуточных выборов

В США рассчитывают на то, что российский дизель прибудет в страну до промежуточных выборов, которые назначены на 3 ноября.

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Топливо "должно прибыть в ближайшие две недели, если мы всё сделаем”, сообщил один из американских источников The New York Post. Он уточнил, что Россия согласилась отправить "довольно значительное" количество топлива.

В ближайшее время Россия поставит в США больше 300 тыс. т, в ноябре - 500 тыс. т, в декабре - 1 млн т дизеля. В перспективе, при условии готовности мощностей российских НПЗ, объём поставок может достичь 3 млн т. Трамп очень доволен договоренностью, так как это позволит снизить цены на дизель "рекордными темпами". А вот украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, в ярости. Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что выгода такой сделки для России - в том, что российские компании получат возможность экспортировать дизель, получать за это выручку, валюту.

"Это важно для нашего возможного платежного баланса и для компаний в первую очередь, конечно. Это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить соответственно налоги в бюджетную систему", - сказал Силуанов.