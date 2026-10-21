Названа дата отправки из России в США первого танкера с дизелем

Вице-премьер Александр Новак назвал дату отправки из России в США первого танкера с дизелем.

"Первый танкер, как планируется, выйдет из порта завтра, 22-го числа. В Соединенные Штаты Америки", - приводит ТАСС слова Новака, сказанные журналистам.

Россия поставит в США сначала больше 300 тыс. т, позже, в ноябре, - ещё 500 тыс. т, и в декабре - 1 млн т дизеля. В перспективе, при условии готовности мощностей российских НПЗ, объём поставок может достичь 3 млн т. Трамп очень доволен договоренностью. А вот украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, в ярости. Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что выгода такой сделки для России - в том, что российские компании получат возможность экспортировать дизель, получать за это выручку, валюту.