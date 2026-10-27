В США захотели привлекать к ответственности компании, импортирующие дизель из России

В конгрессе США захотели привлекать к ответственности компании, импортирующие дизель из России.

По данным Politico, нефтяные компании будут привлечены к ответственности, если будут импортировать российское дизельное топливо. Об этом заявил член Палаты представителей США, демократ Джейми Раскин в письме Американскому институту нефти (American Petroleum Institute, API) и торговой ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции American Fuel and Petrochemical Manufacturers.

"Те, кто решает действовать подобным образом, действуют на свой страх и риск и, несомненно, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, будь то в этой администрации или в следующей", - говорится в письме, которое оказалось в распоряжении издания, пишет "Интерфакс".

Отметим, президент США Дональд Трамп очень доволен договоренностью о поставках российского дизеля в США. А вот украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, в ярости. Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что выгода такой сделки для России в том, что российские компании получат возможность экспортировать дизель и получать за это валютную выручку.