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Фото: Накануне.RU

Новак: Цена на российский дизель в США - предмет коммерческих переговоров

Вице-премьер Александр Новак объяснил, чем для России является цена на дизельное топливо, которое отправлено в США.

"Это предмет коммерческих переговоров", - сказал Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.

Говоря о возможном продлении лицензии после апреля 2027 г., вице-премьер отметил, что сейчас таких переговоров нет, пишет ТАСС.

В ближайшее время Россия поставит в США больше 300 тыс. т, в ноябре - 500 тыс. т, в декабре - 1 млн т дизеля. В перспективе, при условии готовности мощностей российских НПЗ, объём поставок может достичь 3 млн т. Трамп очень доволен договоренностью, так как это позволит снизить цены на дизель "рекордными темпами". А вот украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, в ярости. Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что выгода такой сделки для России - в том, что российские компании получат возможность экспортировать дизель, получать за это выручку, валюту.

"Это важно для нашего возможного платежного баланса и для компаний в первую очередь, конечно. Это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить соответственно налоги в бюджетную систему", - сказал Силуанов.

Теги: Александр Новак, дизельное топливо, цена


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