11 Декабря 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Комитет ГД одобрил запрет брать в школы детей мигрантов без русского языка

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал принять во втором чтении проект закона о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Комитет предлагает рассмотреть его 11 декабря. Из документа следует, что зачисление иностранцев на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. Если законопроект будет принят, лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ.

Кроме того, депутаты предложили установить, что лица, незаконно находящиеся на территории РФ, не могут быть приняты в школу, сообщает РИА Новости.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по данным выборочного контроля 41% детей-мигрантов, которые приходят в школу, либо не знают русский язык, либо знают очень плохо.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком.

Теги: Госдума, школы, русский язык, мигранты


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Ранее 09.12.2024 15:48 Мск Правительство РФ поддержало запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского

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