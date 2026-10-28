В Сербии застрелили несовершеннолетнего, напавшего на полицейского у посольства Израиля

В Сербии застрелили несовершеннолетнего, напавшего на полицейского у посольства Израиля в Белграде. Об этом сообщил глава МВД Сербии Ивица Дачич.

По его словам, неизвестный выкрикнул "Аллаху акбар" и напал на сотрудника с двумя ножами. Нападавший был застрелен в ходе самообороны, полицейский получил легкое ранение.

Дачич добавил, что несовершеннолетний, предположительно, родом из сербского города Шабац, пишет ТАСС.

Ранее партия экс-президента Сербии Александра Вучича проиграла парламентские выборы оппозиционному объединению "Студенческий список". После выборов тысячи сторонников "Студенческого списка" вышли на митинг в центре Белграда. Кроме того, напряженность в городе выросла из‑за пожара в палаточном городке сторонников Вучича: там вспыхнула одна из палаток.

