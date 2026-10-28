Apple и Microsoft попали в реестр РКН

Роскомнадзор включил Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации (решения № 593‑РР и 594‑РР). В реестре указаны домены apple.com и microsoft.com. Доступ к сайтам пока не ограничен.

Теперь компании обязаны хранить в России данные о действиях пользователей - год, а сообщения и записи звонков - шесть месяцев (по закону Яровой) и предоставлять их по запросу силовиков.

Под требования могут попасть iMessage, FaceTime, почта iCloud и AirDrop, при этом FaceTime в России уже работает с ограничениями с 2025 года. За неисполнение правил компаниям грозят штрафы, а при систематических нарушениях - блокировка сервисов.

У Apple уже есть штраф в 500 тысяч рублей (июнь 2026) за неисполнение обязанностей организатора распространения информации, Microsoft ранее наказывали за отказ удалять запрещенный контент.

Ранее ФАС завела дело на Apple из‑за того, что на iPhone и iPad не предустановлены российский мессенджер "Макс" и магазин приложений RuStore.