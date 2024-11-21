Госдума утвердила обращение к Правительству о миграционной политике

Спикер Госдумы Вячеслав Володин привел детали принятого депутатами обращения к Правительству. Оно касается противодействия незаконной миграции. В документе содержатся предложения системных мер, в том числе во исполнение разработанных и принятых нами с начала этого года 13 законов.

В части владения мигрантов русским языком депутаты считают правильным расширить процедуру видеозаписи экзамена в устной форме утвердить закрытый перечень государственных учреждений, уполномоченных принимать экзамены и принять другие схожие меры. В сфере организации трудовой миграции предложено установить чёткие параметры количества и качества привлекаемых трудовых ресурсов с учётом потребности рынка труда и другие меры.

"Воспитание, обучение и здравоохранение – те сферы, где должны трудиться граждане нашей страны. Привлекать мигрантов в них считаем неправильным", - пишет Володин в своем telegram-канале.

По данным Высшей школы современных социальных наук МГУ, в России находятся как минимум 2 млн нелегальных мигрантов и как минимум 1 млн мигрантов, которые практически не говорят на русском языке, но при этом имеют сертификаты. Особой проблемой является то, что такие иностранцы, как правило, формируют анклавы, и вслед за этим начинается изменение этнического состава в школах.

В России могут ввести "Мигрант ID". Речь идет о документе, удостоверяющем личность иностранца. Внутрь вмонтируют электронный носитель информации для временного пребывания в стране. Чтобы стать пользователем системы, нужны сведения, схожие с теми, что требуются для разрешения на временное пребывание, включая справки о судимости, образовании, квалификации, медицинских осмотрах и сроках пребывания. Документ планирует внести партия "Новые люди". В случае принятия законопроекта документ будет обязателен для всех юридических операций в РФ, включая аренду жилья и получение услуг.