Создание и обновление общественно-значимых объектов в Оренбуржье проходит в рамках эффективно выстроенного социального партнерства бизнеса и власти

Благодаря эффективно выстроенному механизму социального партнерства в Оренбуржье появляются новые и обновляются существующие объекты.

Так, в Оренбурге были модернизированы две баскетбольные площадки на набережной города. Этот проект стал результатом договорённостей губернатора Евгения Солнцева и генерального директора ПАО «Т Плюс» Павла Сниккарса.

На спортплощадках рабочие заменили покрытие на современное всепогодное, смонтировали новые щиты и кольца, нанесли разметку и привели в порядок трибуны. Спортсмены получили комфортные условия для тренировок и проведения матчей, а болельщики удобные трибуны, на которых они болеют за свои команды.

Оренбургская области выстроила партнерские взаимоотношения с компанией и по другим значимым для региона проектам. Уже почти 20 лет «Т Плюс» является партнёром Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», которая за эти годы стала стартовой площадкой для тысяч юных спортсменов. Также энергетики поддерживают развитие адаптивного хоккея.

В 2026 году компания приняла участие в софинансировании реконструкции площади Гагарина в Орске и благоустройства общественных пространств Медногорска. В том числе и благодаря поддержке были обновлены экспозицию блиндажа Родимцева в парке-музее «Салют, Победа!».

Подписанное соглашение о социально-экономическом партнёрстве предусматривает также открытие профильного класса в Политехническом лицее и поддержку образовательных и дошкольных учреждений региона.

Всего, как сообщает информационный центр Правительства Оренбургской области, в регионе реализуется 12 соглашений о социально-экономическом партнёрстве с компаниями различной отраслевой направленности. При этом число партнеров постоянно растёт. Бизнес в Оренбуржье является не только инвестором и работодателем, но и полноценным партнёром в развитии территорий. Предприятия и компании, осуществляющие деятельность в Оренбуржье, включены в реализацию социальных инициатив, поддерживают учреждения образования, культуры и спорта, помогают решать вопросы благоустройства.